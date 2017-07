Imagem do Secretário de Segurança e policiais em oração antes de operação policial chama a atenção na internet

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/07/2017 09:01:07

Em meio à onda de violência que ultrapassa os limites, os agentes da Segurança Pública do Acre também contam com a ajuda de Deus no combate ao crime. É o que mostra uma foto publicada na página da Segurança no Facebook com a seguinte descrição: “Guerreiros unidos se preparam para mais uma noite de enfrentamento ao crime. Policiais civis e militares juntos em uma só missão: manter a ordem e levar sensação de paz aos acreanos”.

Na foto, aparece o secretário de Segurança, Emylson Farias, abraçado com policiais, de cabeça baixa, em oração.

A foto foi postada nesta quinta-feira, 06, e a reunião ocorre numa unidade de Segurança momentos antes de mais uma operação policial.