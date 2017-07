É HOJE – No dia do lançamento do livro que já é best-seller, mãe de Bruno Borges apela para que ele volte e autografe sua obra

Da redação ac24horas 07/07/2017 08:17:24

A mãe do estudante desaparecido Bruno Borges, Denise Borges, fez na noite desta quinta-feira, 6, um apelo para que o filho reapareça e participe das sessões de autógrafos que começam nesta sexta-feira, 7, com o lançamento do 1º de 14 livros escritos pelo jovem que sumiu em Rio Branco no fim do mês de março. “Onde quer que você esteja, volte para assinar sua obra, que por sinal é genial. Imensas saudades de você”, pediu a empresária.

O primeiro dos 14 livros escritos por Bruno e decodificados por familiares e amigos chama-se TAC – Teoria da Absorção do Conhecimento e antes de ser oficialmente vendido já tinha mais de 14 mil exemplares reservados.