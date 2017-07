Detran faz alerta sobre mensagens com informações falsas sobre retirada de multas

07/07/2017

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) reforça o alerta a população quanto a falsas mensagens que circulam nas redes sociais, especialmente via aplicativo WhatsApp, oferecendo a retirada de multas ou venda de veículos de forma ilícita.

Nas mensagens, que também circulam em outros estados do país, o estelionatário que se identifica como funcionário do órgão propõe a retirada de multas ou venda de veículos apreendidos e em seguida envia nova postagem dizendo que havia se enganado quanto ao destinatário.

O diretor-geral do Detran, Pedro Longo, esclarece que esse golpe é antigo, e anteriormente era aplicado via e-mail, mas com a propagação dos aplicativos de mensagens seus autores o adaptaram para os novos dispositivos.

“Conforme já divulgamos anteriormente, não há qualquer possibilidade de retirada de multas do sistema que é nacional a não ser pelas vias legais dos recursos administrativos para os órgãos julgadores JADA, JARI e CETRAN”, informa Longo.

A Polícia Civil já abriu inquérito sobre o caso, mas até o momento não há notícias de que algum usuário tenha sido vítima do esquema.

Em relação aos veículos apreendidos, estes somente são comercializados em leilões públicos, com divulgação prévia no Diário Oficial e na imprensa local e após notificação dos proprietários.