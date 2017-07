Denúncia de assalto leva PM a residência usada para tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 07/07/2017 13:36:13

Policiais militares acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública) para averiguar a denúncia de assalto a um posto de gasolina no bairro Igarapé Preto prenderam, na manhã desta sexta-feira, 7, uma mulher de 21 anos, sob a acusação de tráficos de drogas. A suspeita estava na residência de um dos acusados do roubo, no bairro Cohab. O imóvel era usado como ponto de venda de entorpecentes.

Segundo relato da PM, havia a informação de que os assaltantes estariam no bairro Cohab. Os policiais foram até o local, e ao avistar a viatura, os suspeitos correram para uma área de difícil acesso, razão pela qual não foram capturados.



Na residência onde os suspeitos estavam, a mulher de 21 anos foi presa em flagrante. A polícia encontrou no imóvel 88 trouxinhas de cocaína prontas para comercialização, uma barra de oxidado e material usado para misturar e embalar a droga.

Segundo a PM, a mulher detida no local assumiu a propriedade dos produtos ilícitos, afirmando que, além de ser usuária, também é traficante. Ela foi encaminhada à Delegacia Geral de Polícia Civil do município.

A polícia suspeita, porém, que a acusada esteja protegendo o marido, que continua a ser procurado por assalto e agora por tráfico de entorpecentes.