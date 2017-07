Com a presença do presidente do TRE, Câmara debate sobre rezoneamento eleitoral

Da redação ac24horas 07/07/2017 13:09:09

A convite do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), os vereadores receberam na manhã desta quinta-feira, 06, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), desembargador Roberto Barros e o presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Luís Camolez.

Na pauta, os magistrados estiveram apresentando aos parlamentares esclarecimentos sobre o rezoneamento eleitoral cujo objetivo é reduzir custos com as zonas eleitorais.

“Devemos promover a democracia e a transparência no processo eleitoral, para isso convidamos os representantes do Tribunal Regional Eleitoral, para expor o impacto da reforma para o Acre”, afirmou Manuel Marcos.

Para o vereador Rodrigo Forneck (PT) é inaceitável a decisão de extinguir as zonas eleitorais. “Não podemos simplesmente aceitar essa decisão linear de extinguir zonas, sem observar as peculiaridades dos Estados. Vamos nos mobilizar, sim, com um documento único, assinado pelos 17 vereadores de Rio Branco”, disse.

“O processo eleitoral foi reduzido em 45 dias após a reforma. Isso significa que a Justiça Eleitoral tem menos tempo para trabalhar e agora tem menos estrutura para executar esse trabalho, já que perdemos uma importante zona eleitoral, que dividia suas atribuições com outras duas”, encerrou o presidente do TRE, Roberto Barros.