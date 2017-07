Centro para menores é rejeitado por moradores da cidade de Brasiléia

O projeto de implantação de um centro para menores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) está gerando polêmica em Brasiléia. Os moradores são contra e dirigentes do ISE disseram que a população local é preconceituosa. “É facil abrir a boca e chamar cidadoes de bem de preconceituosos, aquelas pessoas amedrontadas por esses pequenos infratores, gente de bem que trabalha duro pra ter um vida digna e simplesmente se depara com essa situação. Tormento essa é bem a palavra…”, declarou a estudante de Medicina Edivanya Rodrigues, que mora em Brasiléia e faz faculdade em Cochabamba.

“Educação com cursos profissionalizantes, Esporte, lazer, cultura, são áreas imprescindíveis na transformação de muitos jovens. Que haja investimento nesse sentido. Que haja ocupação para os mesmos. Local e área totalmente inadequados para esse objetivo”, disse Patricia Revollo. “Me poupe vim dizer que somos preconceituosos só porque vai beneficiar alguém deles ou seja defino em uma palavra: prevaricação”, completou a moradora Chiquinha Oliveira. “Não venha usar de artigos e leis para camuflar coisas erradas, pois estarei de olhos bem abertos sobre esse assunto. E quando aparecer, vou mostrar meu ‘preconceito’”, alertou o jornalista Alexandre Lima, que denunciou o tom utilizado pelo ISE.