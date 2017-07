Agências da Caixa abre no sábado para saque de contas inativas do FGTS

Da redação ac24horas 07/07/2017 13:19:01

As agências da Caixa no Acre vão abrir neste sábado, dia 8, das 9h às 15h, para atendimento exclusivo de trabalhadores com contas inativas do FGTS. O objetivo é liberar os saque das contas inativas do fundo, que entra, neste final de semana, na fase final, com o pagamento para pessoas nascidas em dezembro.

O funcionamento das agências no sábado será exclusivo para atender trabalhadores que querem sacar o dinheiro das contas inativas. A retirada está liberada para quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

Na segunda-feira, dia 10, as agências vão abrir com duas horas de antecedência. Nas regiões em que o banco abre às 9h, o atendimento começa às 8h e fecha uma hora mais tarde. Os funcionários vão poder solucionar dúvidas, acertar cadastros, emitir senha do Cartão Cidadão e fazer pagamentos.

Vale lembrar que valores até R$ 1,5 mil reais podem ser sacados no autoatendimento. Para isso, o beneficiário precisa ter em mãos a senha do Cartão Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, o saque deve ser feito na agência.