Secretaria de Comunicação do Estado considera nota da Asmac um “equívoco desnecessário”

Da redação ac24horas 06/07/2017 07:39:11

Os dirigentes da Associação dos Magistrados do Acre (ASMAC) publicaram no início da noite desta quarta-feira (5), uma nota repudiando as declarações que o porta-voz do governo do Acre, Leonildo Rosas teria proferido nas redes sociais contra a decisão do juiz Giordane Dourado, que o condenou em uma ação movida pelo senador Gladson Cameli.

Porém, logo em seguida, a Secretaria de Comunicação emitiu também uma nota em que considera que a Asmac “cometeu um equívoco desnecessário quando atribuiu um posicionamento do cidadão Leonildo Rosas ao governo do Acre”.

Leonildo Rosas foi condenado a pagar R$15 mil por danos morais ao senador Gladson Cameli por uma postagem em seu Facebook, em julho de 2015, em que afirmava que o parlamentar “visivelmente embriagado” havia xingado o governador Sebastião Viana em um voo entre Brasília e Rio Branco.

Abaixo a nota da Secom do governo assinada pela secretária Andréa Zílio:

A respeito da nota emitida pela Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), respeitável entidade que faz a justa, necessária e elevada defesa da categoria e, consequentemente, do Poder Judiciário, cumprindo sua missão junto ao espaço constitucional que todos devemos sempre celebrar, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), em nome de todos os secretários e gestores do governo do Acre, vem a público declarar que, infelizmente, considera que a conceituada associação cometeu um equívoco desnecessário quando atribuiu um posicionamento ao porta-voz do governo do Acre. Antes, deveria ter tido a serenidade e a imparcialidade para considerar que houve uma manifestação democrática e individual do cidadão Leonildo Rosas, que, usufruindo o direito que a Constituição lhe faculta, tem, pode e deve, protestar quando, no seu entendimento pessoal, julgar que houve decisão judicial que não fora justa ou correta. Isso faz parte da democracia em um Estado democrático de direito. Destarte, a Secom aproveita para reafirmar o mais elevado respeito à Asmac, todavia, manifesta, no presente caso, irrestrita solidariedade ao porta-voz do governo do Acre, que não merecia uma extensão de posicionamento por parte dessa entidade.

*Andréa Zílio*

*Secretária de Estado de Comunicação*