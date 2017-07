Capital Rio Branco sedia Encontro regional de negócios cooperativos de crédito

As Unimed`s do Acre, Rondônia e Mato Grosso já funcionam de forma integrada para melhor atender os seus clientes, e isso ganha ainda mais força nesta sexta-feira (07/07) quando acontece em Rio Branco o Encontro Regional de Negócios Cooperativos onde os presidentes das Organizações das Cooperativas Brasileiras, a OCB, nos três estados, vão definir as estratégias de apoio ao desenvolvimento regional.

O encontro coincide com a inauguração da sede estadual da Cooperativa de Crédito – Sicredi – , construída na avenida Ceará, em frente à Agroboi, às 18 horas, com sua agência Sicredi Aquiri, a segunda no Estado, tendo em vista que a primeira foi inaugurada em Acrelândia há dois meses. A cerimônia será prestigiada pela presidente do Sicredi Marlene Souza Santos e seu vice Eduardo Francisco Duarte Ferreira.

O Sicredi hoje está presente em 26 estados o que a faz ter a segunda maior movimentação de dinheiro, neste momento em que as cooperativas já representam 10% da do Sistema financeiro nacional.

Integração é tudo

Os presidentes das OCB`s /Sescoop`s de Rondônia, Salatiel Rodrígues, do Acre, Valdemiro Rocha, e do Mato Grosso Onofre Lazário de Souza Filho, reúnem-se à partir das 16 horas na sede da OCB/AC localizada na rua Coronel Alexandrino 580, em frente ao Mercado do Bosque.

A pauta é construída dentro da visão de apoio a ser implementado pelas cooperativas de crédito aos agronegócios, saúde, transportes e outros de importância estratégica fundamental para garantir o desenvolvimento econômico, social e cultural do eixo formado pelos três estados.

“Nossa ideia é aumentar a participação das cooperativas nas atividades do setor produtivo rural e urbano apoiando os negócios par acelerar nosso desenvolvimento, o que consideramos necessário para gerar mais emprego e renda, especialmente neste momento de crise pelo qual passa o país. Já temos bons exemplos de integração das Unimed`s e das cooperativas de crédito que já atuam de forma integrada com muito sucesso”, esclarece o presidente da OCB/Sescoop-AC, Valdemiro Rocha.

Além de integrar seu apoio aos negócios, as OCB`s e Sescoop`s nos três estados também estarão integrando seus serviços de capacitação de pessoal, promoção social, formação profissional e monitoramento de todas as cooperativas que atuam no eixo.