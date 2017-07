Protesto por água portável impede estudantes de irem às aulas no Vale do Juruá

João Renato Jácome 06/07/2017 09:45:11

A falta de água potável em Cruzeiro do Sul está causando prejuízos em diversos setores do município. Com a situação, um grupo de moradores da cidade realizou um protesto bloqueando estradas da cidade e impedindo que centenas de estudantes chegassem às escolas e universidades em que estudam.

A Estrada Boca da Alemanha, por exemplo, foi bloqueada com pedaços de madeira e galhos de árvore. Entulhos também foram colocados no meio da rua. Um servidor da prefeitura, responsável pelo abastecimento, acabou demitido.

Moradores até se mostraram interessados em pagar os salários do trabalhador, para a manutenção do serviço.

“Essa movimentação não se dá apenas pelo fato das pessoas demitidas, mas especialmente pela falta de água, que não chega na casa dos moradores. Nem a prefeitura e nem Depasa querem assumir, se for para as comunidades assumirem, se as associações de bairros forem gerir não há sentido ter prefeito”, reclamou o líder comunitário Marcondes Rocha, que organizou o protesto.

Vários ônibus que seguiriam para Ufac ficaram horas parados, as aulas na parte da manhã foram canceladas. Anailton Salgado que se dirigia para Ufac ficou no caminho e apoiou o protesto, já que também tem residência no bairro.

Os líderes do movimento negociaram com o secretário municipal de obras Joel Queiroz, e logo em seguida, liberaram a avenida, considerada uma das principais para o acesso de estudantes. O caso foi reportado pela TV Juruá, de Cruzeiro do Sul.