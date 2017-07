Prefeitura vai instalar Academia Ao Ar Livre no Oscar Passos

Da redação ac24horas 06/07/2017 12:50:27

A prefeitura de Rio Branco vai instalar na Praça Mauro Souza Oliveira, no Bairro Oscar passos, a 31ª Academia ao Ar Livre da gestão do prefeito Marcus Alexandre. A Academia ao Ar Livre vai ser instalada com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Raimundo Angelim. Na manhã desta quinta-feira, 6, o prefeito esteve no local, acompanhado de lideranças do bairro e dos secretários de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, e de Obras, Cláudia Cunha. A deputada estadual, Juliana Rodrigues, moradora do bairro há 30 anos, também acompanhou a visita.

O espaço onde os aparelhos serão instalados está sendo preparado. A Academia vai contar com simulador de cavalgada triplo, esqui triplo, simulador de caminhada triplo, remada sentada individual, rotação vertical triplo, surf duplo, rotação diagonal triplo, pressão de perna triplo, alongador com três alturas e multi exercitador individual. Os equipamentos, de acordo com Afrânio Moura, “garantem melhor qualidade de vida para os usuários de todas as idades”.

O prefeito Marcus Alexandre, que investe fortemente na construção de quadras, ginásios e Academias ao Ar Livre, cita que o esporte é uma política pública adotada desde o início da sua primeira gestão. “Muitas vezes, o esporte vai além da manutenção da forma física e da saúde. Pode ser a prevenção de vários males. E as Academias proporcionam a prática gratuita do esporte e atividade física às pessoas de todas as idades e classes sociais”, completou o prefeito.

A deputada Juliana Rodrigues, que mora no Oscar Passos há 30 anos, cita que criou os filhos na localidade e destaca que a Academia vai ser muito importante para os moradores. “Essa academia vai agregar a ainda mais a comunidade”. A presidente da Associação de Moradores do Oscar Passos, Adalnira Nogueira, agradeceu ao prefeito Marcus Alexandre e ao deputado Angelim pelo cuidado com aquele bairro, ressaltando que “nenhum dos dois esqueceu o nosso bairro, que só avança em melhorias. Agora teremos nossa própria Academia. Já estamos nos mobilizando para comprar uma caixa de som para fazer um grupo grande no final de tarde para a prática de exercícios”.

Creche

Depois de ir ao local onde será instalada mais uma Academia ao Ar Livre, Marcus Alexandre esteve na creche Jacamim, inaugurada no início de março, com 266 crianças matriculadas. O prefeito foi verificar o funcionamento da unidade de ensino. A determinação de Marcus Alexandre é de que todas as creches mantenham o padrão de excelência no atendimento às crianças.

O secretário Municipal de Educação, Márcio Batista, que acompanhou a visita, lembra que atualmente já estão matriculadas nas creches da capital 4.600 crianças de 0 a 5 anos. Onze creches já foram entregue na gestão de Marcus Alexandre, que ainda este ano vai inaugurar outros três Centros de Educação Infantil, ultrapassando a meta de 5 mil vagas.