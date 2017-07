Pré-venda do livro de Bruno Borges já tem mais de 14 mil reservas

Da redação ac24horas 06/07/2017 09:58:55

Começa nesta sexta-feira, 7, a pré-venda do livro TAC – Teoria da Absorção do Conhecimento, escrito pelo estudante desaparecido Bruno Borges e decodificados por familiares e amigos. Até esta quinta-feira, 6, já eram mais de 14 mil exemplares reservados. Trata-se do primeiro volume de 14 livros traduzidos pela família.

Bruno Borges desapareceu em Rio Branco no dia 27 de março. Após investigações a polícia prendeu um amigo do estudante e concluiu que o sumiço do jovem era voluntário. Após 2013 a família descobriu que ele recebeu uma missão de um projeto, da qual não compartilhava com ninguém e que agora sabe-se que se chama Projeto Enzo.