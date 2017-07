Mata-mata da 4ª Divisão terá juiz acreano em Manacapuru

Da redação ac24horas 06/07/2017 09:28:24

O jogo do mata-mata da Série D entre Gurupi e Princesa do Solimões será apitado pelo árbitro acreano Carlos Ronne Cassas de Paiva. A partida este domingo,9, às 18h de Brasília em Manacapuru (AM). Ele terá como assistentes Rener Santos de Carvalho e Jean Carlos Rodrigues da Silva, ambos do estado do Acre. O quarto árbitro é Ivan da Silva Guimarães Júnior, do Amazonas.