Jogos da Série D no Acre levam o 20º maior número de torcedores aos estádios

Da redação ac24horas 06/07/2017 09:32:49

O Acre é até agora o 20º colocando no ranking de torcedores presentes aos estádios nos jogos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ranking leva em conta as partidas das Séries A,B,C e D do Campeonato Brasileiro. O Rio Branco e o Atlético Acreano jogam a Série D e, com média de 449 pessoas, os jogos da 4ª Divisão realizados no Acre recebem melhor público que os ocorridos em Rondônia, Tocantins, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Roraima e Amapá.

O Rio de Janeiro é o responsável pela melhor média de pagantes das Séries A, B, C e D do Brasileirão, segundo levantamento do portal Sr. Goool (srgoool.com.br) divulgado nesta quarta-feira, 5. São Paulo, diz o portal, conta com a força dos dois únicos clubes com média acima de 30 mil pagantes. O Corinthians lidera com 36.523 loucos do banco, enquanto o Palmeiras aparece com 31.764 alviverdes. Mas nesse ranking, o que vale é o acumulado de todos os representantes do estado. Com participantes nas quatro divisões nacionais, São Paulo apresenta média de 8.872 torcedores.

De acordo com o Sr. Goool o Rio Grande do Sul completa o Top 3 com média de 8.473 aficionados. Os gaúchos, através do Grêmio, têm a melhor marca do Brasileirão (26.477). O estado do Sul, aliás, é um dos cinco com presença nas Séries A, B, C e D. Os outros são Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco, além do já citado São Paulo. Santa Catarina (4.237) e Minas Gerais (3.958) estão lado a lado na 8ª e 9ª colocações. Enquanto isso, os pernambucanos ocupam o 12º lugar (3.379).

Confira a média de público dos estados nas Séries A, B, C e D do Brasileirão:

ESTADOS PAGANTES 1 – Rio de Janeiro 9.279 2 – São Paulo 8.872 3 – Rio Grande do Sul 8.473 4 – Bahia 7.996 5 – Paraná 7.599 6 – Ceará 6.549 7 – Paraíba 5.185 8 – Santa Catarina 4.237 9 – Minas Gerais 3.958 10 – Pará 3.874 11 – Goiás 3.654 12 – Pernambuco 3.379 13 – Rio Grande do Norte 2.549 14 – Alagoas 2.255 15 – Maranhão 1.895 16 – Sergipe 1.553 17 – Piauí 957 18 – Espírito Santo 915 19 – Mato Grosso 794 20 – Acre 449 21 – Rondônia 281 22 – Tocantins 260 23 – Amazonas 254 24 – Mato Grosso do Sul 220 25 – Distrito Federal 190 26 – Roraima 161 27 – Amapá 115