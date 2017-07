Gladson Cameli ajuda a arquivar em definitivo processo contra Aécio Neves no Conselho de Ética

Da redação ac24horas 06/07/2017 10:42:19

O senador Gladson Cameli (PP) foi um dos 11 que votaram pelo arquivamento em definitivo do pedido de cassação do mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG), no Conselho de Ética do Senado, nesta quinta-feira, 6. Apenas quatro senador foram contrários ao arquivamento: Lasier Martins (PSD-RS), Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), José Pimentel (PT-CE) e João Capiberibe (PSB-AP).

Além de Gladson, os senadores Romero Jucá (PMDB-RR), Pedro Chaves (PSC-MT), Gladson Cameli (PP-AC), Hélio José (PSDB-DF), Telmário Mota (PTB-RR), Eduardo Amorim (PSDB-SE), Flexa Ribeiro (PSDB-PA), Airton Sandoval (PMDB-SP), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Acir Gurgacz (PDT-RO) e Roberto Rocha (PSB-MA) também votaram pelo arquivamento.

Há cerca de duas semanas, o presidente do conselho, senador João Alberto Souza (PMDB-MA), resolveu arquivar, em decisão monocrática, a ação por quebra de decoro parlamentar apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Na época, Souza avaliou que o pedido era improcedente e não havia provas suficientes. Após a medida do presidente, junto com outros senadores da oposição, Randolfe apresentou recurso que pedia a reabertura do processo.

Ao final da sessão, diante do resultado, Randolfe Rodrigues disse que o Conselho de Ética do Senado pode ser sepultado.

Volta de Aécio ao Senado

Aécio voltou ao Senado nesta terça-feira (4) e fez seu primeiro discurso no plenário da Casa desde que retomou as funções de seu mandato, na semana passada, após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello.

O tucano esteve afastado por 46 dias por determinação do ministro Edson Fachin, após ser acusado de corrupção passiva e obstrução de Justiça.

Ao longo do discurso, Aécio voltou a dizer que é inocente das acusações que pesam sobre ele em inquérito aberto no STF. O senador criticou as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, do grupo JBS, e chamou o executivo de “criminoso confesso”, dizendo ser vítima de uma “armadilha engendrada”.