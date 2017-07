Enquanto execuções não param, Emylson diz nas redes sociais que a polícia está nas ruas

Jairo Barbosa 06/07/2017 09:55:01

O Secretário de Segurança do Estado, delegado Emylson Farias, foi bombardeado nas redes sociais depois que publicou em sua página no facebook, três fotos em que mostra equipes da Polícia Militar fazendo a segurança de uma UPA, do Palácio Rio Branco e em uma praça da capital.

Numa das fotos, Emylson aparece ladeado por três agentes ao lado de uma viatura na esplanada do Palácio Rio Branco.

¨Pessoal, como costumo dizer são esses homens e mulheres que botam o cuturno na rua que fazem a segurança da nossa gente. Veja, polícia trabalhando em várias artérias da capital¨, escreveu ele na postagem.

As fotos e o comentário do secretário indignaram centenas de internautas que bombardearam o gestor com comentários até impublicáveis.

¨ O pessoal que bota o coturno nas ruas está ha dois anos sem receber fardamento¨, protestou Patrícia Miranda.

Em outro comentário, João Batista Pereira escreveu:Sec.o senhor é bom mesmo é de mídia! O senhor gosta mesmo é de aparecer! Mais a violência no nosso estado só almenta! E o senhor aí com esse bla bla blá.

Silva Melo disparou: ¨ Quero ver essas viatura nas áreas onde acontece os crimes, e muito fácil colocar viatura em local que só serve pra mostrar que o governo tá “preocupado”.

Mas também houve quem se manifestasse em apoio ao trabalho da equipe de Emylson. Só esta semana, foram registradas treze mortes violentas no estado, a maioria dos crimes, com características de execução, resultado da guerra entre facções.