Com nova roupagem, Noite Gospel promete levar mais de 10 mil pessoas à ExpoAcre

Assessoria 06/07/2017 09:12:30

No dia 22 de julho, na Concha Acústica de Rio Branco, será realizada a semifinal do concurso de música Gospel organizado pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre). O evento também serve como preparação da noite Gospel da ExpoAcre marcada para o próximo dia 27, no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, uma parceria da instituição evangélica com o Governo do Estado, a prefeitura de Rio Branco e a iniciativa privada.

Com nova roupagem, o evento este ano reúne 38 inscritos (entre duplas e bandas), que vêm disputando eliminatórias com apresentações de letras e músicas inéditas, um movimento que promete atrair mais de 10 mil pessoas para a ExpoAcre, revolucionadas por músicos com uma visão jovem e com uma unção do Espirito Santo sem igual.

“O profeta não fica sem honra, a não ser na sua própria terra”, citou o presidente da Ameacre, pastor Paulo Machado, analisando que muitos cantores que representam bem a música sacra do Acre só eram reconhecidos em eventos fora do Estado.

“A ideia do Festival de Música Gospel foi exatamente para quebrar esse paradigma, decidimos, ao invés de chamar alguém de fora, proporcionar a apresentação da prata da casa. Isso foi muito bem aceito, o processo seletivo segue com muito sucesso” acrescentou Machado.

Uma parceria com o estúdio Kat Music possibilitou três fases do evento, com eliminatória (dias 1, 8 e 15 de julho), semifinal (dia 22) e final (dia 27). No dia 22, os 15 melhores colocados se apresentam em show na Concha Acústica de Rio Branco. O evento será aberto ao público e vai escolher os 10 finalistas para a noite Gospel.

Premiação será de R$ 10 mil – Os três primeiros colocados concorrem a uma premiação de R$ 10 mil. Sendo R$ 5 mil para o primeiro, R$ 3 para o segundo e R$ 2 para o terceiro colocados. Além disso, segundo o pastor Paulo Machado, quem for ao Park Show – local exclusivo de eventos musicais da ExpoAcre – vai concorrer ao sorteio de 10 bicicletas e uma moto 125 cc.

“A entrada no Park Show tem um custo simbólico de R$ 5, a pessoa recebe uma pulseira para ter acesso livre de entrada e saída e uma comanda com numeração para participar do sorteio”, explicou o pastor.

Recursos arrecadados serão para construir sede da Ameacre

Os recursos arrecadados no show não significam venda de ingressos, garante Machado. Ele relata que toda a arrecadação será convertida na construção da sede da Ameacre, que já tem um terreno na avenida Amadeo Barbosa e precisa do investimento em estrutura.

“A associação já tem mais de 40 anos de existência sem sede própria, então estamos nessa gestão investindo no sentido de dar a Ameacre uma personalidade maior com local que a represente de fato”, disse Machado.

As pulseiras já estão sendo distribuídas para vendas entre as Igrejas filiadas à Associação e estarão à disposição no Park Show durante o dia do evento. Os músicos que não se classificarem para a grande final ocuparão palcos alternativos na noite de 27 de julho. O espaço destinado para o show abriga mais de 25 mil pessoas.

“Nós esperamos mais de 10 mil pessoas prestigiando esse evento, que tem proporcionado a integração entre as Igrejas. Os jovens estão se conhecendo através da música e de um intercâmbio cultural”, observa o presidente da Ameacre.