Técnicos em enfermagem do Jordão estão há 17 dias em greve cobrando a contratação de novos enfermeiros

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/07/2017 16:45:29

No município do Jordão, um dos mais isolados do Acre, todos os técnicos em enfermagem, um total de nove, estão em greve há 17 dias por causa de um problema bastante comum em diversas unidades de saúde do Acre: o desvio de função no serviço, especialmente nos plantões, e a falta de enfermeiro.

“Fazemos todos os tipos de atendimentos: parto, sutura, administração de medicamentos, intra e extra hospitalar. Não há enfermeiros para o serviços. A gente quer a contratação do pessoal que passou no concurso”, informou uma das técnicas que integra o movimento de paralisação.

Até um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia local com a assinatura dos nove servidores informando a suspensão dos serviços de enfermagem.

Nesta quarta-feira, 05, os profissionais protestaram com uma faixa na frente da unidade de Saúde do Estado no município. Eles informam que só retornarão aos serviços normais depois que o governo garantir a contratação de enfermeiros.