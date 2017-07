Sessão na Câmara de Rio Branco começa com carão de N. Lima em Clésio Moreira

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/07/2017 10:41:39

A sessão na Câmara Municipal de Rio Branco começou quente depois que o vereador N. Lima (DEM) deu um carão em seu colega de oposição Clésio Moreira (PSDB), presidente em exercício da Casa. “Você vive se abstendo aqui, vereador, nas votações.” A repreensão de N. Lima em Clésio tem um motivo. É que ontem, por não estarem inscritos no Grande Expediente da sessão pela mesa diretora, os vereadores de oposição, deixaram o plenário em protesto, e Clésio Moreira, que conduzia os trabalhos, disse não entender o porquê da atitude de seus colegas oposicionistas. Por causa dessa declaração, N. Lima se indignou com o tucano e aproveitou para pôr em dúvida o posicionamento de Clésio, que se defendeu: “Eu voto com a minha consciência. Só me abstive duas vezes. quero ver se amanhã a oposição for governo. Quero ver se alguém vai continuar criticando o governo. E se amanhã o Gladson virar governador?”, indagou.

N. Lima pediu a palavra e irritado afirmou que Clésio estava “se fazendo de vítima”.