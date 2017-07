Sem PT, PCdoB e PSB, Emylson Farias reúne partidos da FPA para falar sobre pré-candidatura ao governo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/07/2017 08:18:13

O pré-candidato ao governo do Acre, secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, realizou uma reunião com representantes de 11 partidos da Frente Popular do Acre, os chamados nanicos, na noite desta terça-feira, 04, na sede do PDT, no bairro Aviário. Não estavam presentes PT, PCdoB e PSB.

A reunião serviu para Emylson Farias dizer que sua pré-candidatura não é apenas um ensaio. O secretário tem o aval de Sebastião Viana. Foi o governador petista quem colocou na cabeça do secretário a ideia de que ele pode disputar uma vaga ao Palácio Rio Branco e para convencê-lo o escalou como concorrente entre o trio de pré-candidatos petistas ao governo, Daniel Zen, Marcus Viana e Nazaré Araújo.

Na reunião, um dos partidários expressou o tom do alijamento que já começa a sofrer o nome de Emylson Farias. Ele contou que ao publicar uma foto com dois assessores do secretário de Segurança recebeu ligações de petistas lhe pedindo para que excluisse a imagem de sua conta no Facebook.