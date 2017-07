Secretaria de Justiça divulga resultado final de seleção para contratação de provisórios

Da redação ac24horas 05/07/2017 14:56:30

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos divulgou nesta quarta-feira (5) o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível superior e a convocação dos selecionados para serem submetidos a próxima etapa, a entrevista. A seleção é para os cargos de orientador jurídico – direito do consumidor; assistente social, psicólogo.

A relação pode ser acessada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE). Os aprovados estão entre as páginas 55 e 58, com as entrevistas entre as páginas 62 e 64.site <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+”F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, por meio do telefone (68) 3215-2315 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.