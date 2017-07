Educação convoca mais 210 bolsistas para atuarem no programa “Quero Ler”

Da redação ac24horas 05/07/2017 08:27:32

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) divulgou nesta quarta-feira (5) mais uma chamada para os selecionados para receberem uma bolsa de R$ 800 no programa “Quero Ler”. Desta vez foram mais 210 nomes convocados a comparecerem até o próximo dia 13 e apresentarem a documentação requerida. As vagas são todas para o município de Rio Branco.

A relação pode ser consultada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quarta-feira, no site <http://www.diario.ac.gov.br/>. A relação começa na página 16 e vai até a página 18.

Após baixar o arquivo em formato PDF, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+”F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Os documentos devem ser apresentados no Centro Referencia Inovações Educacionais (CRIE), Antigo Mira Shopping, localizado à Rua Rui Barbosa nº.325, Bairro Centro. Os candidatos convocados poderão obter mais informações junto à SEE por meio do telefone (68) 3226-1376.