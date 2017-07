Policia Civil realiza operação no Bujari e três são conduzidos coercitivamente a depor; Dois são ex-prefeitos do município

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (4) no município do Bujari e conduziu coercitivamente dois ex-prefeitos que assumiram no lugar do ex-prefeito Tonheiro Ramos. O ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Adaildo e Celso da Codorna, ex-vice presidente do parlamento.

A assessoria da Policia Civil não informou quantos mandados de busca e apreensão foram cumpridos, mas vasculharam as residências dos ex-prefeitos e também, do ex-secretário de educação, Elias Daier e do presidente da Associação dos Produtores Rurais do Polo Antônio de Holanda, o José Maria.

Todos os envolvidos na operação de hoje estão neste momento depondo na Delegacia de Policia Civil do município. A suspeita é de desvio de recursos da educação.