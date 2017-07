O MELHOR LUGAR PARA SE VIVER? – Na Colômbia, Sebastião tenta mostrar que o Acre é exemplo em sustentabilidade

João Renato Jácome 05/07/2017 16:33:29

Um grupo de governadores e prefeitos e gestores públicos da Colômbia ouviram hoje do governador Sebastião Viana, que o Acre é referência política quando o assunto é meio ambiente e sustentabilidade, aliás, essa é a bandeira levantada há 20 anos pela Frente Popular do Acre.

O chefe do Poder Executivo está no país desde a segunda-feira, dia 03, e cumpre agenda a convite do Banco Mundial, que financia projetos ligados ao governo acreano. Sebastião levou com ele dois prefeitos acreanos: Fernanda Hassem (PT), de Brasiléia, e Elson Farias (PCdoB), de Jordão.

No início da semana, quando Sebastião viajou, o Palácio Rio Branco correu para esclarecer que toda a viagem é custeada pelo bando e também pelo consórcio alemão KWF, que também patrocina ações ambientais do Acre. A assessoria do governador não está divulgando muitas imagens da agenda.

“Precisamos acreditar que podemos desenvolver esse modelo. Para isso, são necessárias três coisas: acreditar que é possível, a diversificação da base econômica e apostar em qualidade do que se produz, incorporando tecnologia”, destacou o governante acreano ao comentar sua apresentação aos políticos colombianos.

Além dos prefeitos, acompanham o governador a secretária de Comunicação Andréa Zílio, o deputado federal Léo de Brito (PT), a chefa da Casa Civil, Márcia Regina Pereira, o diretor-presidente da Companhia de Serviços Ambientais, Dande Tavares, e o secretário de Planejamento, Márcio Veríssimo. Outros nomes não foram divulgados.