Não funciona como num passe de mágica

Luis Carlos Moreira Jorge 05/07/2017 07:03:26

Na Câmara Municipal de Rio Branco, os vereadores Roberto Duarte (PMDB) e N. Lima (DEM) pediram a destituição do secretário de Segurança, Emylson Farias (foto), com o argumento do aumento da violência, com sete mortos e vários feridos nos dois últimos dias. Na Assembléia Legislativa os deputados Jairo Carvalho (PSD) e Gehlen Diniz (PP) engrossaram as críticas e também defenderam a troca do secretário Emylson. Se uma simples troca de nome fosse resolver de vez esta questão, eu estaria endossando estas posições. Mas a coisa não funciona assim, como num passe de mágica. O problema não é tão simples que possa ser resolvido com a mudança do secretário, a quem não se pode acusar de ser omisso. Concordo que a violência chegou a um patamar insustentável, com o terror implantado na cidade. Isso é ponto pacífico. É chegada sim a hora de se fazer uma grande operação para tirar das ruas quem está comandando a matança, inclusive, com pedido de auxílio do Exército e Polícia Federal, se for o caso. Já aconteceu em outras ocasiões com sucesso e várias prisões. Se for feita uma comparação com o antigo “esquadrão da morte”, este não passa de um grupo de batedores de carteiras se for comparada a violência daquela época com a de agora. A polícia tem que estar mais presente nos bairros. O Emylson (foto) tem hoje estrutura para dar uma varrida na cidade e tem que formar urgente um gabinete para enfrentar esta crise que a todos apavora. E já!

Queixa generalizada

Conversando ontem com um amigo da polícia este revelou que há uma desesperança no meio policial com a soltura de marginais que foram presos em ações e que são soltos nas chamadas “Audiências de Custódia”. “No outro dia os encontramos rindo das nossas caras”, completou. E fez uma afirmação grave: “a maioria dos que estão nas ruas tocando o terror passaram por “Audiências de Custódia” e foram soltos”. Embora o Juiz cumpra a lei nestes casos, não esteja sendo bonachão, é uma situação que desestimula as forças de segurança. É o que ouço constantemente no meio policial. E é uma realidade!

Lei pode ser mudada

A bancada federal acreana dará uma melhor colaborada com os meios policiais apresentando uma lei acabando ou tornando extremamente rígidas as regras das “Audiências de Custódia”. Não vai resolver a questão da violência, mas servirá para tirar mais bandidos das ruas.

Candidato a estadual

Quem andou ontem pela ALEAC foi o ex-deputado Walter Prado, que deve ser candidato a deputado por um dos partidos da oposição. Prado não disputou a reeleição e escapou de embarcar na fragorosa derrota dos parlamentares estaduais que eram filiados ao PEN

Só o senado tem este poder

O ministro do STF, Marco Aurélio, só cumpriu a Constituição Federal, ao restituir o seu mandato de senador. Somente o Senado tem o poder de lhe cassar o mandato. Não houve nenhum privilégio. Cumpriu-se a lei. Ou então mudem a Constituição Federal.

Um espaço a ser ocupado

O Alto Acre ficou carente de uma grande liderança da oposição com os atributos de articulação do ex-prefeito Aldemir Lopes, depois que este saiu de cena por problemas jurídicos. Com a sua atuação nos primeiros passos no mandato, produtiva, o vereador Valadares Neto (PMDB), se for mais incisivo nas cobranças das ações municipais, poderá ser esta liderança. Depende dele.

Nada que lhe desabone

Não há nada ainda que desabone a conduta política da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que até aqui tem sido boa gestora, mas nota-se também que a oposição não tem sido mais incisiva nas cobranças, lhe tem deixada solta, e o papel da oposição é o de cobrar sempre.

Fica sem confundindo

Porque se não há uma cobrança rígida e constante de quem ocupa uma prefeitura por parte da oposição, esta oposição acaba sendo confundida com a base do gestor municipal. Um bom exemplo de oposição é o da Câmara Municipal de Rio Branco, que não refresca a PMRB.

Café da manhã

O deputado Daniel Zen (PT), um dos pré-candidatos ao governo pela FPA, oferece hoje um café da manhã para a imprensa no Mercado do Bosque. Vai falar sobre a sua decisão de aceitar disputar o governo e se colocar à disposição para os questionamentos. Uma boa pauta política.

Se mexendo bem

O que se pode dizer do deputado Daniel Zen (PT) é que é um dos pré-candidatos ao governo que tem procurado ocupar espaços de maneira mais incisiva e se projetar além dos muros do PT. Zen é uma das gratas revelações da nova safra de políticos formados nos quadros do PT.

Tudo como antes

Até o fechamento da coluna não tinha saído a decisão sobre quem ocupará a presidência regional do PSDB, vaga desde que o deputado federal Major Rocha (PSDB) foi destituído.

Anote

Caso o deputado federal Major Rocha (PSDB) seja reconduzido à presidência do PSDB, não deixará nenhum aliado do ex-presidente Márcio Bittar em cargo de mando no diretório regional. Descarta qualquer conversa com Bittar para uma gestão partilhada do PSDB.

O “coronel” está no jogo

Chega mensagem do ex-prefeito Vagner Sales, o “Coronel do Juruá”, dizendo que, a sua candidatura está mais firme do que nunca e que passou a semana em Brasília discutindo o apoio da cúpula peemedebista à sua candidatura ao Senado, que é para valer.

Só parar com a vitória

Vagner Sales disse ainda que, está se programando para quando começar a campanha só parar na vitória. Deverá centrar a sua campanha em redutos fora do Juruá, para massificar a sua imagem. Os municípios do Vale do Juruá, onde é muito forte, ficará numa segunda etapa.

Não é de recuar

Se concretizar o que passou para a coluna o ex-prefeito Vagner Sales não está no jogo do Senado como mera figura decorativa, mas para valer. Não é do seu feitio, recuar de briga.

Nome homologado

Dentro do PMDB pode até existirem forças contra a candidatura a senador do ex-prefeito Vagner Sales, mas são insuficientes para barrar a sua candidatura se assim ele decidir.

Comendo pelas beiradas

O deputado Ney Amorim (PT) não está parado na condução da sua campanha para o Senado, como se possa imaginar, a sua agenda de contatos fora do expediente da ALEAC é intensa, inclusive. Buscando ser o segundo voto de setores menos radicais da oposição.

Verão começou

Dos aliados à oposição o que sempre ouço quando pergunto como anda a administração do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderley Cordeiro, e que ele continua “paradão”, não conseguiu fazer ações que possam projetar positivamente a sua imagem. Avisem que o verão começou.

Parece brincadeira

Além daquela comunidade do Km 59 da rodovia que liga Brasiléia à Assis Brasil estar com o ramal intrafegável, os sanitários que foram construídos com verba federal para os moradores da reserva extrativista, não podem ser usados: os depósitos dos dejetos ficaram mais alto que o assento, a merda retorna.

Não adianta a denúncia

Vale muito pouco, apenas para conhecimento público, a denúncia feita ontem pelo deputado Antonio Pedro (DEM). Teria que se informar qual foi o órgão executor das verbas e entrar no MP para que devolva aos cofres públicos o dinheiro mal gasto. Não pode ficar só no fato.

Cantiga de grilo

Entra por um ouvido e sai pelo outro quando ouço político protestando contra o alto preço das passagens da GOL para Cruzeiro do Sul. Quase toda a bancada federal acreana resolveu pressionar por uma solução do problema e ficou tudo na base do discurso e sem solução.

Deveria se policiar

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, sabe que a sua empresa não pode ter negócios com o governo e mais ainda ele assinando o contrato. Como gestor deveria se policiar mais.

Notícia de última hora

Deverá sair por todo dia de hoje a determinação da direção nacional tucana que retorna o deputado federal Major Rocha (PSDB) para a presidência do diretório regional do PSDB.

Uma injustiça a ser corrigida pelo TJ

Tem domicílio fixo, trabalho, não há como interferir na ação processual, não se justifica então a manutenção do empresário Acrevenos Spíndola preso, acusado de um crime pelo qual não foi condenado e pode ser absolvido. Prisão não é regra geral. Só deve ser aplicada em última instância. Espera-se que o TJ, o que não seria nenhuma proteção, o deixe responder a ação em liberdade. O MP é a favor da soltura. Acredito que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, composta por desembargadores sensatos, concederá a ordem de Habeas-Corpus na sua próxima reunião. Ele não se enquadra em nenhuma das disposições do Código de Processo Penal para continuar na prisão. Se fará justiça.