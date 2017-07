Major Rocha assume voto pela investigação de Michel Temer na CCJ da Câmara Federal

Da redação ac24horas 05/07/2017 08:41:02

Acabou de vez o mistério sobre como o deputado federal Major Rocha (PSDB) votará no pedido de afastamento do presidente Michel Temer feito pelo Procurador Geral da República (PGR), Rodrigo Janot: “Voto pela autorização do afastamento para a investigação”, disse o deputado tucano.

O pedido de afastamento está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal (CCJ), onde o único deputado do Acre com assento titular é o deputado Rocha. Este é o primeiro voto de parlamentar acreano declarado abertamente contra Michel Temer.

Nesta terça-feira, em mensagem de texto encaminhada para o jornal “O Globo”, Rocha confirmou aquilo que a população do Acre já esperava e podia ler nas entrelinhas das entrevistas dadas pelo deputado:

“Votarei pela autorização. Não poderia falar isso antes de ler a petição do MPF, coisa que já fiz e que me convenceu que há elementos suficientes para autorizar”, afirmou o tucano, por mensagem de texto.

Rocha sempre manteve o discurso de que qualquer posicionamento antes de ver a denúncia seria um juízo prévio sobre o caso, mas que se houvesse o mínimo de fundamento, votaria pela investigação. Ele sempre deu a entender que apoiava qualquer investigação. Com a chegada da denúncia e a leitura do conteúdo relatado pelo PGR, o deputado confirmou o voto na CCJ.

Com informações de: <https://oglobo.globo.com/brasil/termometro-aumenta-numero-de-votos-contra-temer-na-ccj-da-camara-21553963>