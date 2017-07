Lideranças acreanas debatem tarifas que encarecem créditos de Financiamento do Norte

05/07/2017

Lideranças acreanas e de outros Estados amazônicos debatem na próxima quinta-feira, 6, na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados, as tarifas bancárias que estão onerando o acesso ao crédito rural de fomento do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

“O FNO constitui-se em importante instrumento econômico-financeiro na execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e é a principal fonte de recursos financeiros estáveis para crédito de fomento, dirigido para atender às atividades produtivas, cuja diretriz maior é o desenvolvimento sustentável da região Norte”, explica a deputada Júlia Marinho, autora da proposta e do convite às autoridades acreanas.

O vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (FAEC), Assuero Doca Veronez, está entre os debatedores.