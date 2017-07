Líder do PT reclama que há 9 dias tenta falar com secretário de saúde e não consegue

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/07/2017 11:09:00

O líder do PT na Aleac, deputado Lourival Marque reclamou na manhã desta quarta-feira (5), na tribuna da Aleac, que há nove dias tenta falar com o secretário de saúde, Gemil Júnior, sem obter sucesso. O petista questiona que talvez não esteja conseguindo agenda com o gestor porque ele é candidato.

“Quero dizer que ainda faltam 15 meses para as eleições. Não tenham medo de receber os deputados de oposição. As pessoas se sentem destratadas e desprestigiadas”, diz Marques, ao chamar atenção dos secretários que disputarão as cadeiras da Aleac com ele e com os demais colegas de parlamento.

“Aqui fazemos a defesa do governo e das secretarias, mas as pessoas que estão à frente das secretárias não podem pensar apenas nos seus umbigos”, destaca o líder petista que teve o pronunciamento repercutido pelo deputado Raimundinho da Saúde, que também criticou Gemil Júnior.

“O secretário está intrigado, não fala mais comigo. Se não atende o líder do PT, só vai atender o governador e olhe lá, isso, se o governador não tiver que marcar horário”, diz Raimundinho da Saúde, ao pedir que seu requerimento para o secretário de saúde comparecer a Aleac seja aprovado.

O governista destaca que, caso suas dúvidas não sejam esclarecidas, ele vai “entrar com uma ação civil pública se não tiver respostas para as reclamações de filas de cirurgias, agendamento de consultas e realização de exames que vem preocupando a população do Estado”, finaliza Raimundinho da Saúde.

Gemil rebate

O secretário de saúde, Gemil Junior entrou em contato com a reportagem para informa que na última sexta-feira, encontrou com o líder do PT, deputado Lourival Marque num restaurante, que não recebeu nenhum ligação do parlamentar petista para marcar qualquer tipo de agenda.

“Encontrei o deputado no almoço, fui pessoalmente na mesa onde ele estava, apertei a mão dele, perguntei se estava tudo bem. Não tenho nenhuma ligação não atendida dele, sempre que não atendo as ligações, eu retorno em seguida para saber qual é o assunto”, ressalta o secretário Gemil Júnior.

Para o gestor as afirmações dos parlamentares da base é “por causa de minha possível pré-candidatura. Por isso estou sendo bombardeado. Inclusive, no dia em que encontrei o deputado Lourival, um na mesa depois estava o deputado Gerlen Diniz, que também cumprimentei”, finaliza Gemil.