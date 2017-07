IBGE: informalidade atinge 56,51% dos trabalhadores acreanos, diz Ministério

Da redação ac24horas 05/07/2017 08:00:50

A taxa de informalidade no Acre é de 56,61% na massa de trabalhadores, sendo que 73.424 pessoas trabalham por conta própria e não tem carteira assinada no Estado. A agricultura é a atividade com maior número de informais: 89,23% dos trabalhadores não tem carteira assinada. De modo geral, no entanto, a informalidade no setor privado do Acre chega 44,05%.

Os dados são do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, plataforma criada no ano passado pelo Ministério do Trabalho. Os números são referentes ao 4º quadrimestre de 2016 e mostram que vivem no Estado 14.143 empregados domésticos sem carteira assinada.

Os dados apresentados neste painel são calculados estatisticamente com base na PNAD contínua, pesquisa amostral realizada trimestralmente pelo IBGE. Para cada resultado o coeficiente de variação máximo aceito é de 0,15, amostras cujo resultado indicaram um coeficiente de variação acima desse valor foram agrupadas em categoria específica (outros).