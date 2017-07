Grupo sul-coreano é atração no Asian Festival em Rio Branco

Da redação ac24horas 05/07/2017 07:31:41

Rio Branco sediará nos dias 16 e 17 de julho, no Hotel Resort, a 2ª edição do Asian Music Festival. A grande atração deste ano é o grupo sul-coreano Blanc7 que vai estar em Rio Branco no dia 16 de julho. A capital do Acre está entre as quatro cidades brasileiras da South American Tour do Blanc7.

O Asian Music Festival é um dos maiores eventos que acontece na região norte, o qual homenageia a vasta cultura asiática, trazendo expressões artísticas desde dança, canto, teatro e até artes marciais.

O forte do evento, segundo seus organizadores, são as apresentações de artistas da região norte: serão mais de 40 apresentações no primeiro dia com dançarinos, cantores e artistas marciais. Outra novidade nesta edição, será a área de games organizada pela Unicorns Gaming, área exclusiva aos fãs de K-Pop – o ritmo que embala o Asian Festival. Haverá também café temático típico do Japão e área especial para cosplay.