Governista diz que Sibá vive divulgado coisas que não consegue fazer no Estado

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/07/2017 11:44:22

Os deputados da base de sustentação do governador Sebastião Viana (PT) viveram seu dia de oposição nesta quarta-feira (5). Após o bombardeio contra o secretário de saúde, a bola da vez foi o deputado afastado Sibá Machado (PT), que ocupa a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Acre.

Segundo Jesus Sérgio (PDT), “Sibá vive divulgando que vai fazer isso, fazer aquilo, mas não sai nada. Um secretário que deixa de trazer emendas para vir para uma secretaria e não fazer nada, porque de promessas e mentiras o povo não acredita em mais nada que ele diz no interior do Acre”, enfatiza.

O governista citou a fábrica de compensando do município de Tarauacá, que de acordo com ele não saiu do papel. “O cara que só diz mentira e faz promessas falsas não chega a lugar nenhum. Tem que apresentar resultados, não ir lá e prometer e não fazer nada. A fábrica de compensado deveria está funcionando”.

Jesus alfinetou ainda os investimentos que o governo afirma que estaria realizando no setor produtivo do Estado. Antes de finaliza o pronunciamento, o aliado do governo petista faz um alerta: “Ou se preocupam com a produção ou este estado está fadado a falência”, dispara.