Deputado Flaviano Melo participa de reunião que definiu as emendas de bancada

Assessoria 05/07/2017 08:48:43

Numa reunião bastante concorrida na tarde desta terça-feira, 4, que indicou as emendas do Estado ,a maioria da bancada federal acreana no Congresso Nacional, dente eles o deputado Flaviano Melo, deliberou finalmente a alocação de emendas de bancada que serão apresentadas ao Anexo de Prioridades e Metas do PL n°1/2017-CN ( PLDO 2018).

Em princípio, o deputado Flaviano Melo(PMDB) sugeriu que uma das emendas fosse alocada para a gestão de riscos e desastres, tendo como vistas, sobretudo, as alagações que o Acre sofre frequentemente. Por seu lado, o deputado Moisés Diniz(PC do B)aproveitou para sugerir a alocação de recursos para a aquisição de uma escada de incêndio para o combate às chamas nos prédios mais altos recém-construídos em Rio Branco.

Alocação.

A definição da alocação das emendas teve .no entanto, a unanimidade em se tratando de reservar recursos para a reconstrução da BR-364. Como o texto aprovado do Relatório Preliminar ao PL n°1 limitou a apresentação a até 3 três emendas por bancada estadual, ficou decidido que a 364(depois de muita discussão sobre a qualidade da obra realizada na rodovia anteriormente) e a educação superior(no caso Ufac e Ifac) serão beneficiadas com emendas impositivas e a ponte a ser construída em Porto Acre será contemplada com uma terceira emenda. Para o deputado Flaviano Melo, a bancada do Estado mais uma vez mostrou maturidade e espírito público ao alocar emendas, ”para obras de grande valor social”.