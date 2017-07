Ex-presidente da Câmara abandona Frente Popular do Acre e anuncia apoio a Bocalom

Jairo Barbosa 05/07/2017 15:34:00

Quando foi presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, o professor Roger Corrêa defendia vorazmente o projeto político da FPA. Membro do PSB, o ex- vereador chegou a assumir interinamente a prefeitura da capital e seguiu á risca a cartilha do governo.

Derrotado nas eleições de 2016, Roger perdeu espaço, prestígio e apoio. Sem reconhecimento no grupo político que tanto defendeu decidiu mudar radicalmente. De braços abertos, Corrêa foi recebido no Democratas por Tião Bocalom e celebrou o momento nas redes sociais.

Veja o que escreveu Roger sobre sua ida para o DEM

“Navegar é preciso” Fernando Pessoa.

Por isso gentilmente quero agradecer a forma acolhedora, respeitosa e principalmente, inclusiva, do Democratas – DEM 25, na pessoa do Tião Bocalom e do Dr. Maurício Hohenberger, do Alexandre e do Valtinho que abraçaram nossas ideias. Se as primeiras impressões gravam…ocorreu uma tatuagem…estou feliz, sentindo-me honrado pelo convite de ingressar novas fileiras…o futuro começa agora!

Tião Bocalom presidente do partido no Acre felicitou o novo colega e disse que a chegada do ex- vereador fortalece ainda mais a legenda no estado.

“Parabéns professor. Estamos muito felizes em tê-lo no Democratas 25”, disse Bocalom.