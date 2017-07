Desligamento do sinal analógico de TV está cada vez mais perto de Rio Branco, diz Anatel

Da redação ac24horas 05/07/2017 07:57:18

Rio Branco está entre as oito capitais que até o fim do ano que vem passarão a ser atendidas apenas com o sinal da TV digital. E a data para isso é 28 de novembro de 2018. Desse dia em diante o sinal analógico estará extinto em Rio Branco. Em 2016, a data foi alterada: a previsão do fim do sinal analógico em alguns Estados era 2017 mas nem todos os envolvidos estavam devidamente adequados e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu alterar o calendário de implantação da TV digital no País.