Deputado estadual Jenilson Leite participa do 5º Itinerante da saúde na Vila do V

Assessoria 05/07/2017 15:49:38

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) participou de mais uma ação de saúde no interior do Estado. Desta vez o parlamentar esteve no 5º itinerante de saúde na Vila do V, em Porto Acre. Além do apoio na condição de representante do povo, Leite contribuiu com a ação realizando consulta médicas, uma vez que é médico infectologista. O evento foi executado no dia 1º de julho.

No mês de junho, Leite já havia participado de duas ações de saúde nos municípios de Bujari e de Jordão. O 5º Itinerante de saúde realizado na Vila do V pela secretaria de saúde contou com a colaboração de outras secretarias do município e do governo do Estado.

A secretaria de saúde ofereceu a população da comunidade da Vila do V atendimentos com clínico geral, ginecologista, ultrassonografista, odontologista e oftalmologista (consulta para os idosos). Exames de abdominal total, obstétrica, próstata, mamária e endovaginal. Também foram realizados testes rápidos, vacinação, emissão de carteira do SUS e PCCU.

Além dos atendimentos na área da saúde, a prefeitura de Porto Acre, através da Secretaria de Promoção Social realizou atendimento aos beneficiários do Bolsa Família e atendimento psicológico e social.



Jenilson Leite que é médico e membro da Comissão de Saúde da Aleac destaca que as ações de saúde levada ao inteiro do Estado promovem a dignidade humana. Uma vez que o direito a saúde é algo inerente ao bem-estar do ser humano e garantido nos princípios básicos da Carta Magna. “Parabenizo o prefeito Bené Damasceno por mais esta ação de saúde que está realizando para a população do interior. Um represente do povo tem sempre o dever de promover o bem social da população, principalmente dos que moram distante dos centros urbanos. Garantir que os munícipes tenham acesso a saúde, significa que estamos cumprindo com os princípios básicos da Carta Magna”.

O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (Pros), disse que um dos compromissos de seu mandato é garantir que a população tenha acesso a saúde. O gestor destacou o apoio do deputado na execução das ações de saúde do município. “ O deputado Jenilson tem sido um parceiro de suma importância nos trabalhos desenvolvidos por nossa gestão, principalmente pela sua disposição de atender a população rural de Porto Acre”.

Essa é a segunda ação de saúde que o deputado participa no município de Porto Acre, a primeira foi em maio deste ano.