Daniel Zen se reúne com imprensa em café da manhã para falar sobre pré-candidatura ao governo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/07/2017 10:49:00

Depois do café da manhã na segunda-feira passada, 03, com Marcus Viana, Nazaré Araújo e Emylson Farias, o petista Daniel Zen tomou café com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 05. A conversa com a imprensa foi no Café da Toinha, no Mercado do Bosque.

Componente do quarteto de pré-candidatos ao governo do Acre pela FPA, o petista Daniel Zen tem promovido vários eventos amplamente divulgados, especialmente nas mídias sociais, com o objetivo de viabilizar seu nome para o Palácio Rio Branco. Mas, ao ser perguntado se saiu na frente dos concorrentes, Zen respondeu: “Não. Acho que cada um tem um jeito diferente de lidar com o processo”.