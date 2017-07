Bandidos tentam invadir aeroporto e trocam tiros com seguranças

Um grupo de criminosos tentou invadir a parte interna do aeroporto de Rio Branco e na ação houve troca de tiros com vigilantes da empresa responsável pela segurança do espaço.

O fato correu no mês passado e vinha sendo mantido sob o mais absoluto sigilo pela INFRAERO, que administra o aeroporto e pela Polícia Federal, que investiga o caso.

Nesta quarta feira, uma fonte da reportagem revelou o ocorrido que foi confirmado pelo superintendente da INFRAERO no Acre Jailson Mendes de Araújo.

Sem querer revelar detalhes da tentantiva de invasão, Jailson disse que o caso está sendo investigado pela Polícia Federal e que os detalhes estariam com o setor de operações da empresa.

“Eu não tenho a data exata de quando aconteceu. Isso vem sendo tratado entre a gerência de operações e a Polícia Federal. Houve uma tentativa de roubo com troca de tiros, é isso que eu sei, mas esse assunto está com a PF”, disse ele desconversando.

Segundo a fonte, bandidos tentaram acessar a parte interna do pátio de aeronaves com a intenção de roubar as armas dos vigilantes de plantão no aeroporto. Ainda de acordo com essa fonte, o alvo também poderia o arsenal do Comando do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), da Secretaria de Segurança Pública, que funciona em um hangar no mesmo local.

Coordenador do CIOPAER nega que alvo fosse o hangar

O coordenador do CIOPAER, major bombeiro militar Alzerino Nunes de Fontes, negou que na ação dos criminoso o alvo fosse o hangar militar. Ele também confirmou a ocorrências, mas disse que se tratou de um fato isolado, onde a suposta intenção dos criminosos era roubar as armas dos vigilantes.

“A ocorrência foi com o pessoal da INFRAERO. Temos o pessoal que faz a nossa segurança. Foi uma situação isolada”, garantiu Fontes.

A Polícia Federal investiga o caso mas procurados, nenhum representante quis comentar o assunto.