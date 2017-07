Bandidos explodem Caixas Eletrônicos instalados em supermercado

Da redação ac24horas 05/07/2017 07:47:22

Na madrugada desta quarta-feira (05), criminosos explodiram caixas eletrônicos do supermercado Valquerendo, localizado na Estrada das Placas, região do bairro Wanderley Dantas, mas, de acordo com a Polícia, não conseguiram subtrair nada.

O crime aconteceu por volta das 3h e dois caixas foram afetados além da estrutura da loja que ficou parcialmente destruída. A Polícia Militar foi acionada e de imediato se fizeram presentes no local, porém, quando chegaram, os criminosos já haviam fugido.

A perícia foi feita ainda pela madrugada e pode constatar que nenhuma quantia foi subtraída, apesar do estado em que ficaram os caixas.

A imagem das câmeras de segurança foram colhidas e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Anti-Assalto da Polícia Civil