Vereador sugere a exoneração de Emylson Farias e diz que as “facções tomaram conta do AC”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 04/07/2017 11:49:47

O vereador N. Lima, do DEM, pediu a exoneração do secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, em discurso nesta terça-feira, 04, na Câmara Municipal de Rio Branco.

O parlamentar disse que as facções criminosas tomaram conta do Acre e por falta de oportunidade de emprego os jovens estão entrando na criminalidade. Para o vereador, Emylson Farias, além de não possuir competência para gerenciar a Segurança do Estado, faz campanha antecipada, já que ele é pré-candidato a governador do Acre pela Frente Popular.

Os petistas aproveitaram para defender o governo. O vereador Jackson Ramos disse que a violência é um problema nacional e não somente local. Ele revelou dados sobre a quantidade de homicídios no país e também lamentou a falta de investimentos em educação. Para Jackson, há oportunismo ao abordar o tema “quando se quer bater em um governo”.

O petista também sugeriu a união dos 21 senadores e mais de 70 deputados federais do norte do Brasil na construção de uma política de segurança e contra a criminalidade na região.

O líder do PT, Rodrigo Forneck, tratou o tema como um problema de “segurança pública estrutural do país” e lembrou que há “política de fronteira equivocada” do governo federal.