Sindicato diz que famílias estão sendo ameaçadas em seringais

Da redação ac24horas 04/07/2017 07:30:21

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Xapuri está denunciando a intensificação nos conflitos agrários naquela região. O STR diz que alertou aos Ministérios Públicos Estadual e Federal para agirem antes que ocorra um “conflito de grandes proporções”, já que mais de 500 famílias de posseiros , pois são mais de 500 famílias as que estão sob ameaça de expulsão de terras reivindicadas por fazendeiros. “Já se percebe a movimentação dos fazendeiros no sentido de judicializar a questão alegando, fundamentalmente, que as posses, antigas, todas elas, são ´parte da reserva legal´ de suas propriedades e que, por isso, os posseiros têm de deixar as áreas”, diz o STR em nota encaminhada à imprensa.