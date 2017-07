Sem limpeza e merenda para alunos, escola fecha as portas em Tarauacá

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 04/07/2017 10:50:30

A falta de merenda escolar, ou de profissionais para o preparo das refeições, fez a escola Eduardo Santos Morais, em Tarauacá, fechar as portas nesta segunda-feira, dia 03. A situação deixou moradores da comunidade revoltados com a postura da Secretaria Municipal de Educação, que não resolveu o problema antes que isso ocorresse.

Em entrevista a um site local, o diretor da escola, José Francisco Oliveira de Morais, disse que tomou a decisão por considerá-la a mais correta, já que a falta do serviço inviabiliza as aulas na instituição. Ele diz que já conversou com o secretário da pasta, Rosenir Arsênio, mas nada foi resolvido.

“Após várias conversas com o secretário, tomamos a decisão de suspender as aulas por tempo indeterminado, pois a escola está sem condições de atender os alunos com uma escola limpa e uma boa merenda, pois sem isso fica difícil prezar por uma educação de qualidade,” afirmou o diretor.

Segundo o diretor, três funcionários estavam lotados na escola, dois para a limpeza, e outro para o preparo da merenda, mas os três fora retirados da escola, já que era prestadores de serviço. Uma ação que causa prejuízo “inestimável” à população.

A informação repassada ao Blog do Accioly, que também noticiou o caso, é que o problema será resolvido pela administração do município, que já está ciente da situação.