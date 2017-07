Primeira noite de Arraial Cultural na Gameleira, em Rio Branco, é marcada por escolha de rei e rainha caipira

Da redação ac24horas 04/07/2017 07:48:27

A 19ª edição do Arraial Cultural se iniciou na noite de segunda-feira, 3, na Gameleira, e foi marcada pela escolha do Rei e Rainha Caipira 2017. Mais uma vez, os representantes da quadrilha Malucos na Roça, Islando Alves e Jaiana Oliveira, levaram a coroa, seguidos pelos segundos colocados, Talisson Silva e Pâmela Katrine, da Matutos da Roça, e D’angelo Magalhães e Hannah Shara, que ficaram na 3ª posição.

O evento foi prestigiado pela governadora em exercício, Nazareth Araújo, que abriu oficialmente o cortejo junino. “Que todos venham e prestigiem muito o Arraial Cultural, pois aqui é uma união de esforços do governo do Estado, da Prefeitura e todos os movimentos que se juntaram para realizar essa linda festa”, diz.

A diretora-presidente da Fundação Elias Mansour, Karla Martins, destaca que a festa dá continuidade à tradição da brincadeira junina. “Esses grupos se preparam por muitos meses para trazerem seu brilho ao palco. Aqui é mais que uma competição, é uma bela entrega de cada um que participa, pois esse trabalho começa bem antes da época dos festejos, para ao final, levar ao público um lindo espetáculo”, afirma.

As realezas

Com adereços coloridos e brilhantes, os representantes da Malucos na Roça têm o desafio de carregar por mais um ano a coroa de Rei e Rainha Caipira. Antes mesmo de saberem o resultado, durante a preparação, eles já apontavam a grande expectativa.

“A cada ano, as participantes trazem um trabalho novo, e elas vêm com garra e vontade de mostrar que seus trabalhos são merecedores. Sou tri-campeã com muito orgulho, e pretendo levar mais uma vez para me despedir com honra do São João, ao qual pretendo parar a partir do ano que vem”, conta Jaiana.

Já para o rei Isleno, que teve seu primeiro reinado em 2016, foi um grande prazer representar todos os quadrilheiros acreanos. “É uma competência muito grande, além de ser de grande honra para nossa quadrilha”, afirma.

Ao saber do resultado, o casal comemorou junto ao público que vibrou com eles durante a apresentação. “Com muita emoção, carregamos mais uma vez a responsabilidade de sermos a realeza. Para nós é um momento de extrema alegria”, ressalta a rainha.

A programação

Com o tema “Tem pescaria, forró e baião, tem quadrilha a noite inteira, tem festança de São João”, o Arraial Cultural segue até o dia 9, com programações que se iniciam a partir das 18h30.

Nesta terça-feira, 4, a banda Forró Pesado toca no palco Saudade do Seringal. A partir das 19h, a quadrilha junina da Apae se apresenta ao público. Às 20h, no palco principal, o tradicional grupo acreano Jabuti Bumbá encerra a noite.

O concurso de quadrilhas se inicia a partir de quarta-feira, 5, e segue até sexta, 7. O resultado da grande vencedora será no sábado, 8, e a premiação e apresentação das campeãs fecham o evento no domingo, 9.