Onda de violência em Rio Branco causada por facções gera memes hilários nas redes

Da redação ac24horas 04/07/2017 18:01:46

A onda de violência e insegurança que toma conta do Acre, especificamente Rio Branco, não foi capaz de tirar o bom humor do rio-branquense. No Facebook e no Whatsapp, por exemplo, os internautas não perdoaram a estátua da liberdade recém –chegada à Capital, e a utilizaram como abre-alas para criticar a situação de medo vivida pela população.

Apesar dos índices, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Acre, estarem baixando, a população está em grande parte desacreditada nos resultados da área. E para não deixar passar em branco, de forma irônica, postam nas redes montagens que remetem à onda.

Numa delas, os internautas colocaram a estátua da liberdade da Havan atrás do suporte que a sustenta de pé. É uma brincadeira que lembra o medo das pessoas em andar nas ruas ou ficar à vista. O receio de ser roubado. Noutra imagem, a mesma imagem é acompanhada de uma legenda, dando o recado de que “até a estátua tem medo de ser roubada”.

Crimes sem controle

Somente nos primeiros três dias deste mês sete pessoas foram assassinadas em Rio Branco. A maioria das mortes está associada a dois homens em uma motocicleta que se aproximam das vítimas e saem atirando. Na noite desta segunda-feira, dia 03, não foi diferente: três pessoas morreram e uma foi levada ao Pronto Socorro, todas vítimas de disparos de arma de fogo.