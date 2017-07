Noite de cão: três são executados e um é mandado para o Hospital, em Rio Branco

Da redação ac24horas 04/07/2017 07:19:57

Somente nos primeiros três dias deste mês sete pessoas foram assassinadas em Rio Branco. A maioria das mortes está associada a dois homens em uma motocicleta que se aproximam das vítimas e saem atirando.

Na noite desta segunda-feira (03) não foi diferente. Três pessoas morreram e uma foi encaminhada ao Pronto Socorro vítimas de disparos de arma de fogo. Um era estudante, outro pedreiro e dois presidiários.

O primeiro fato foi registrado logo no início da noite na Rua Pitanga do bairro Mocinha Magalhães. A vítima fatal, Antonio Augusto da Rocha, caminhava com amigos rumo a um Lanche da região quando foram surpreendidos por homens armados que atiraram mais de sete vezes em direção a Antonio. Os amigos saíram correndo e Antonio conseguiu percorrer alguns metros agonizando até cair no chão próximo a um beco, alvejado com três tiros.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas, só puderam atestar o óbito.

Pouco tempo depois um jovem de 23 anos, estudante e que havia acabado de sair da escola foi assassinado em uma parada de ônibus na frente da namorada enquanto aguardava o coletivo. Kelvin Souza de Brito recebeu três tiros na cabeça e segundo relatos da namorada os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram após o garupa efetuar os disparos. Kelvin morreu de forma instantânea.

Por fim a noite terminou com mais uma morte e um ferido na saída do presídio Francisco de Oliveira Conde (Foc). Os dois haviam recebido o alvará de soltura expedido pela justiça do Acre e aguardavam um ônibus na saída do presídio com destino ao Terminal Urbano quando foram surpreendidos pela dupla de moto que estavam armados com uma pistola. José Maurício levou dois tiros de raspão, sendo um no braço e um no tórax, mas, Elias, como foi identificado o outro presidiário, foi alvejado com quatro tiros e morreu antes de receber atendimento.

Os quatro casos desta segunda-feira (03), já somam aos outros quatro ocorridos na noite de domingo (02), em que duas mulheres foram mortas violentamente e outros dois homens foram alvos de tiros. Todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp). Apenas um dos casos foi solucionado até agora.