Na base do “0800” Sebastião vai apresentar as maravilhas do Acre na Colômbia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 04/07/2017 09:29:31

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Amanheci muito feliz por morar num estado mega desenvolvido. Orgulhoso de termos um gestor reconhecido mundialmente. Radiante porque ele consegue viajar com as despesas todas custeadas pelos bancos que emprestaram dinheiro para os maravilhosos projetos de piscicultura, suinocultura e avicultura que transformaram nosso querido Acre na capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia e Marte, além de referência para união europeia e agora escola para Colômbia.

Alegrai-vos meus três leitores. O Brasil não será lembrado pelos colombianos apenas pela tragédia com o avião da Chapecoense. A comitiva chefiada pelo governador Sebastião Viana viajou à Colômbia, onde o petista deve apresentar, durante encontro organizado pelo Banco Mundial, as políticas ambientais desenvolvidas no estado nos últimos anos. Isso poderá ser uma garantia que as galinhas daquele país vão cacarejar em portunhol, o olhar triste dos tambaquis poderá ter um toque latino e os porcos, bem os nossos porcos são criados próximo da fronteira, eles já falam castelhano.

Na base do 0800, segundo a assessoria da Casa Rosada, com todos os custos da viagem pagos pelo banco mundial e pelo consócio alemão KfW, que financia projetos no Acre, Sebastião Viana levou os prefeitos Elson Farias (PCdoB) e Fernanda Assem (PT), que em com poucos mais de seis meses de mandado vai apresentar suas experiências como gestora. Fico imaginando o governador falando da fábrica de tacos que fechou, da Peixes da Amazônia que passa por dificuldades financeiras, da suinocultura que também entrou em crise e do curto voo das galinhas da Acreaves.

Sibá, o agente da CIA e a falta de provas

Não sou de fugir de desafios. Encontrei um amigo que também é assessor do deputado federal afastado Sibá Machado (PT) nesses eventos políticos da vida. Ele me abordou e disse o seguinte: “Ray, você foi um dos que mais malhou o Sibá quando ele disse que a CIA estava no Brasil, já que você se gaba que seu blog é um espaço democrático, faça um ato de consciência, admita que o Sibá estava certo e publique uma nota com direito e bonequinho para que seus três leitores saibam que você realmente é um jornalista que preza pela verdade, doa quem doer, mesmo que doa em você”.

Bora aos fatos. Sibá Machado disse o seguinte: “SUSPEITA: Que a CIA esteja coordenando a Campanha pelo enfraquecimento dos governos da América do Sul ‘não alinhados’, tal como fizeram para instalar as Ditaduras Militar nos anos 60. A Orquestra é completa”, mas não apresentou nenhuma prova de suas ilações. Da mesma forma que os petistas afirmam que as acusações contra Lula são vazias e sem qualquer tipo prova, eu terei grande prazer de pedir desculpas públicas quando o Sibá Machado apresentar as provas que a CIA organizou os protestos no Brasil.

Meu amigo e leitor confesso disse ainda que o governo Temer confirmou a presença de um agente do Serviço de Inteligência norte-americana (CIA) no Brasil, fato que daria veracidade ao que Sibá Machado afirmou, sendo que o deputado afastado viajou várias vezes para os Estados Unidos. Seria a mesma coisa de afirmar que o petista estaria na terra de Tio Sam, como um esquerdista infiltrado a serviço dos governos socialistas da América do Sul. Portanto, usando o discurso dos membros do PT de Sibá, quero pedir as provas que a CIA organizou a queda do governo Dilma.

Pesquisa carimbada por grande instituto

Nos próximos meses um grande instituto de pesquisa estará no Acre para realizar uma pesquisa quantitativa e qualitativa com todos os nomes que foram colocados para disputar o governo do Acre nas eleições 2018. As informações que esse blogueiro recebeu é que o levantamento não será bancado por nenhum grupo político do Estado, mas por uma conhecida figura no cenário político nacional. O figurão que ser saber quem tem chances reais de conquistar a cadeira do executivo acreano. Não me perguntem quais as intenções desse político que eu não sei.

Emylson Farias não é o culpado

Fico assistindo muita gente atirar pedras no secretário de segurança Emylson Farias, um gestor dedicado, que dentro das limitações financeiras da pasta trabalha para dar uma resposta positiva no combate à criminalidade. Se for feita uma análise da idade da população carcerária do Acre, teremos um verdadeiro diagnóstico e saberemos quem os nomes dos supostas culpados pela situação. Será que não faltaram políticas públicas para os Jovens nos 20 anos de poder do PT no Acre? Será que as instituições contribuíram de forma adequada para impedir que os jovens ingressassem no mundo do crime? Analisem, pensem e dividam essa responsabilidade com os chefes do executivo que passaram no Palácio Rio Branco nas últimas duas décadas.

Toinha Vieira vai pedir voto para Rocha e candidato do PT

Como diz meu pastor Helder Paiva, a política é versátil, o que é hoje pode não ser amanhã. Essa versatilidade da política vai levar a ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira (PSDB) a pedir votos para a candidatura do tucano Major Rocha ao senado e a candidatura do PT ao governo do Acre. Toinha reuniu seu grupo que concordou que o casal vieira converse com o governador e o pré-candidato a governo da FPA, a fim de discuti possível apoio à candidatura da Frente Popular. Em Sena Madureira, o azul do PSDB cederá lugar ao vermelho do PT. Falta apenas definir se os tucanos passam a se chamar “petiscanos” ou “tucatistas”.

Petistas replicam material que elogia Rocha

A felicidade dos petistas é tanta em contar com o apoio de Toinha e Zé Vieira, que os petistas replicaram – via zap zap – um release falando bem do deputado federal Major Rocha (PSDB), um desafeto declarado da FPA. “No mesmo sentido o casal reafirmou seu compromisso com a candidatura ao Senado do amigo Major Rocha, que tem desempenhado um grande mandato de Deputado Federal”, diz o release que vem sendo compartilhado por petistas cuecas apertadas. Quem na política nunca viu boi voar, pode se preparar para o impossível nas eleições do ano que vem. Não só boi vai voar, mas ideologias serão esquecidas e inimigos mortais podem se abraçar.