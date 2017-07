Movimento hip hop do Acre reclama da repressão do Estado, em manifestação na Aleac

Luciano Tavares, da redação ac24horas 04/07/2017 09:42:11

Representantes do movimento hip hop de Rio Branco ergueram cartazes em manifestação no hall da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira, 04, reivindicando o direito de manifestação em praças públicas. Eles reclamam que há repressão do Estado via polícia ao movimento no Acre.

“O movimento não irá se calar perante a truculência policial”, “o movimento não fabrica marginais!, o sistema sim”, dizem alguns dos cartazes.

Um dos ativistas do movimento, o professor Jorge Neto, disse que a censura ao movimento aumentou de 2015 pra cá. “Dentro da periferia, a polícia agride os meninos, batem nos meninos que saem das festas. A última aconteceu comigo no Cacimbão da Capoeira, quando eu tentei dialogar com a polícia e fui preso por desacato”, informou o professor.

O protesto é marcado por apresentações dos grupos de hip hop.