Mês de julho deve ser o mais frio do ano no Acre, prevê pesquisador Davi Friale

Da redação ac24horas 04/07/2017 07:22:36

O pesquisador meteorológico Davi Friale prevê que o mês de julho pode ser o mais frio do ano no Acre, em Rondônia e no sul e oeste do Amazonas. Ele lembra que são comuns, neste mês, temperaturas inferiores a 12ºC. “A penetração de ar polar ocorre com ventos intensos e ininterruptos, dando sensação térmica, muitas vezes, de temperaturas abaixo de zero, principalmente, no leste e no sul do Acre. A menor temperatura registrada num mês de julho, por exemplo, em Rio Branco, foi 6,0ºC, segundo o INMET.”

No entanto, é bom lembrar que a instalação da estação meteorológica na capital acreana é relativamente recente e, assim, não se têm registros oficiais anteriores ao ano de 1968, acrescenta Friale.

No entanto, na capital acreana e cidades próximas, já foram testemunhados congelamentos da água, cujo fenômeno só ocorre quando a temperatura é muito próxima de 0ºC ou abaixo deste valor, nas condições de pressão atmosférica em Rio Branco, tendo em vista que sua altitude é abaixo de 200 metros.

Julho também é o mês em que a baixa umidade do ar pode ficar inferior a 30%, nesta parte do Brasil, pois as chuvas são escassas, devido à penetração de poderosas massas de ar seco.

Em alguns anos, sequer chove, no Acre e nas proximidades, no mês de julho.