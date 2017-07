Ladrão invade casa em Rio Branco, faz o limpa e esquece o próprio alvará de soltura

Da redação ac24horas 04/07/2017 07:58:46

Um morador do bairro Jardim Europa, região nobre de Rio Branco, procurou a delegacia na manhã desta terça-feira (04), para denunciar um homem que teria furtado sua residência e deixou para trás o alvará de soltura expedido pela Justiça do Acre que delatava seu nome, RG e até endereço.

De acordo com o morador de 40 anos, ele havia saído para trabalhar e quando retornou no final da tarde, percebeu que a casa havia sido violada. O suspeito teria saído de roupa nova, levado perfumes e outros objetos pessoais.

A calça abandonada, ficou no quarto e no bolso, a esposa do morador encontrou o alvará de soltura que identificava o suspeito.

De acordo com o alvará, trata-se de Rondomar Cavalcante Melo. Ele havia recebido o benefício de liberdade provisória no mesmo dia expedido pelo Juiz de direito, Edinaldo Muniz dos Santos.