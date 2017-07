Juiz suspende mandado de reintegração de posse que favorecia fazendeiro em Xapuri

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 04/07/2017 17:45:11

Após a repercussão da denúncia apresentada por posseiros que ocupam áreas de terra próximo a Reserva Chico Mendes, no município de Xapuri, que novos conflitos agrários poderiam ser desencadeados por conta de mandados de reintegração de posse expedidos pela Justiça do Acre, para fazendeiros, o senador Jorge Viana (PT) fez um pronunciamento da tribuna do Senado e anunciou uma trégua na questão.

Segundo Jorge Viana, a manifestação que os posseiros realizaram na “Aleac trouxe uma notícia boa. O juiz da comarca de Xapuri suspendeu a liminar de reintegração de posse de quatro posseiros prevista para amanhã e agendou uma audiência de conciliação para o mês de agosto. Sensível ao conflito, o juiz Luiz Gustavo Alcaide tomou uma atitude evitando que a situação se agrave ainda mais”, destaca.

O petista afirma que a decisão do magistrado “mostra uma sensibilidade da Justiça acreana, porque a proposta que tínhamos era de procurar MPE e MPF para fazer uma mediação com o Judiciário. A decisão leva uma certa tranquilidade para essas pessoas. Proprietários tentam, através de ações na Justiça, tirar pessoas que ocupam área há 30, 40 anos. No nosso estado toda a floresta está ocupada por extrativistas”.

O senador alerta que muitas das vezes, os posseiros estão há muito mais tempo na terra do que quem tem documento. “Foi por esse tipo de conflito, quando alguns tentavam ocupar a floresta para criar pastagem, Chico Mendes organizou os trabalhadores para defender o meio ambiente”. Jorge Viana alerta para importância e manter o trabalhador rural em suas terras e evitar bolsões de miséria com o êxodo.

Para Viana, a decisão de suspender a reintegração de posse foi fruto do esforço dos deputados Ney Amorim, Lourival Marques, Daniel Zen, Leila Galvão, Antônio Pedro, Chagas Romão, deputados estaduais que se reuniram com os posseiros para evitar novos conflitos por terra em Xapuri. “Essa é uma luta suprapartidária pelo direito dos trabalhadores rurais permanecerem em suas terras”, ressalta.