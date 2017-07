Hip Hop faz agora de manhã manifesto por direito de expressão em frente à Aleac

Da redação ac24horas 04/07/2017 07:27:44

A manhã desta terça-feira, 4, será agitada em frente à Assembleia Legislativa do Acre, no Centro de Rio Branco. A partir das 8h30 grupos de hip hop estarão realizando o “Manifesta Hip Hop”, manifestação cultural que pretende chamar a atenção da sociedade ao movimento. “Vamos lutar pelo nosso direito de expressão”, disse Ramon Roque, um dos líderes do hip hop em Rio Branco.

Hip Hop é uma cultura popular, uma forma de arte e de atitude. A capital do Acre tem a Semana Municipal do Movimento Hip-Hop, comemorada anualmente na segunda semana do mês de novembro como parte do Calendário Oficial de Eventos do Município de Rio Branco.